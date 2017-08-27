Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında yüzü güldü

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

16. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Dirar'ın ortasında topla buluşan Valbuena'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın sol taraftan yaptığı ortada kale sahasının önündeki Halil İbrahim Pehlivan'ın kafayla yaptığı ters vuruşta, top ağlarla buluştu: 0-1. 27. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde ön direkte iyi yükselen Soldado'nun kafa vuruşunda, top uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. 28. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağ kanattan kullandığı korner atışında Palitsevich'in ceza sahası içinden kafayla yaptığı vuruşta, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı. 34. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında Skrtel'in Ahmet İlhan Özek'e müdahalesi sonucunda hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 37. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet Oğuz, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarı 48. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Isla, kötü bir vuruş yapınca takımını öne geçirme şansını kullanamadı. 55. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Chahechouhe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 65. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı. 67. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha üstünlüğü eline geçirdi. Isla'nın sağ taraftan yaptığı ortada kaleci Hopf ve Soldado'nun dokunamadığı top, arka direkte Ozan Tufan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-2. 77. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında sağ çaprazda topla buluşan Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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