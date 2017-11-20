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20 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü öldü

20 Kasım 2017, Pazartesi 10:21
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Alman Friedel Rausch, 77 yaşında öldü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "1980-1982 yılları arasında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı FriedelRausch'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Rausch'un ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rausch, teknik direktörlük kariyerinde, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi takımları da çalıştırmıştı.

Alman teknik adam, son Türkiye ziyaretinde beraber çalıştığı Fenerbahçe Başkanı Ali Şen ile birlikte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı da ziyaret etmişti.

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