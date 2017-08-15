Fenerbahçe'nin rakibi Vardar'da kritik istifa

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Makedonya temsilcisi Vardar'da teknik direktör Goce Sedloski istifa etti.

Vardar Kulübünden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki teknik adamın, son iki maçta yaşanan mağlubiyetler sonrası görevi bıraktığı bildirildi. Makedon teknik direktör, 2015'te göreve geldiği Vardar ile ligde 2 şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe ile Vardar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 17 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Makedonya'nın başkenti Üsküp'te karşı karşıya gelecek. AA

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