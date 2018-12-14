Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Yanal, Ülker Stadı'nda

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, yöneticiler eşliğinde Ülker Stadı'nı dolaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli teknik adam, yönetim kurulu üyeleri Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli ile Ülker Stadı'nı gezdi. Ersun Yanal, daha sonra soyunma odalarını da dolaştı.

Son olarak 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapan ve şampiyonluğa ulaşan Ersun Yanal, aynı görevde yeniden Ülker Stadı'nın çimlerine ayak bastı.

Ersun Yanal paylaşımı büyük etkileşim aldı

Fenerbahçe'nin, teknik direktör Ersun Yanal'ın ismini açıklaması sosyal medyada büyük bir etkileşime neden oldu.

Uzun süredir teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesini isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün bu paylaşımının ardından büyük bir etkileşim oluşturdu.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Ersun Yanal'ın kişisel hesabını etiketleyerek, "Hep birlikte nice zaferlere!" yazısıyla paylaştığı video, sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

Öte yandan, "Ersun Yanal Fenerbahçe'de" etiketi, Türkiye'de gündemin bir numarasında yer aldı.