Fenerbahçe'nin Zenit 11'i netleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. 19 kişilik kamp kadrosunda Valbuena ve Benzia yer almazken forvette Ayew'in oynaması bekleniyor.

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek. Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek. Fenerbahçe'nin Zenit karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Victor Moses, Alper Potuk, Ayew. Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya'da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg'da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor. CNN Türk

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