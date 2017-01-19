"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Fenerbahçe, Panathinaikos'u parkeden sildi

19 Ocak 2017, Perşembe 22:57
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 84-63 mağlup etti.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Rain Peerandi (Estonya) 

Fenerbahçe: Ali Muhammed 5, Datome 16, Nunnally 10, Antic 2, Vesely 13, Bogdanovic 7, Sloukas 12, Kalinic 6, Ahmet Düverioğlu 13

Panathinaikos Superfoods: Calathes 2, Feldeine 4, Gabriel 3, Gentile 2, Singleton 13, Rivers 11, James 25, Fotsis 1, Bourousis 2, Nichols

1. Periyot: 27-16

Devre: 44-28

3. Periyot: 60-45

5 faulle çıkan: 35.18 Calathes (Panathinaikos Superfoods)

Karşılaşmaya Nunnally'nin üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe, kısa sürede farkı açmayı başarsa da Panathinaikos Superfoods, Singleton'un basketleriyle sarı-lacivertlileri yakalamayı başardı. Mücadelenin 5. dakikası Fenerbahçe'nin 13-10 üstünlüğüyle geçildi. Datome'nin basketleriyle üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun son saniyede bulduğu basketle farkı çift haneye yükseltti ve ilk periyotu 27-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sert savunma yapan Fenerbahçe, 7-0'lık bir seri yaparak 13. dakikada 18 sayılık (34-16) farka ulaştı. Rakibinin hücumda yaptığı hataları iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 16. dakikada Sloukas'ın basketiyle farkı 20 sayıya (42-22) çıkardı. Panathinaikos Superfoods'un yaptığı top kayıpları sonrasında hızlı hücumlarla sonuca giden sarı-lacivertliler, ribauntlarda da etkili oldu ve soyunma odasına 44-28 önde gitti. 

Ali Muhammed'in üçlüğüyle üçüncü çeyreğe başlayan Fenerbahçe, Nunnally'nin üç sayılık basketiyle farkı 21 sayıya (54-33) çıkardı. Hızlı hücumlarla skor üreten Panathinaikos Superfoods, 28. dakikada farkı 14 sayıya (56-42) indirdi. Karşılaşmanın bu bölümünde Yunan ekibi daha rahat sayı bulmayı başarsa da Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 60-45 üstünlükle bitirdi. 

Son çeyreğe peş peşe basketlerle başlayan Fenerbahçe, 4 dakika içinde 10-0'lık seriyle farkı 25 sayıya kadar (70-45) çıkardı. Rakibinin basketlerine karşılık vermekte zorluk çekmeyen ev sahibi ekip, karşılaşmayı 84-63 kazandı.

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasette demokrat bir çıkışa ihtiyaç var

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Senegal ordusu Gambiya'ya girdi

    Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi

    Tayland'da orduya "Bir daha darbe yapmayacağınıza söz verin" çağrısı

    Şimşek Davos’ta konuştu: Türkiye için AB, ABD’den 10 kat daha önemli

    Şehit sayısı 5 oldu...

    Hüsnü Mahalli'ye 7.5 yıl hapis talebi

    "İsrail'le çalışmak için sabırsızlanıyorum"

    Erdoğan çok kızdı: Sen kendini ne sanıyorsun, haddini bil!

    Adil Öksüz için istenen ceza belli oldu

    Nutella'dan ''palm yağı'' iddiaları hakkında açıklama geldi

    Rusya ABD'yi Astana zirvesine davet etti

    Faize gitmeyen para şimdi nereye gidiyor?

    Zirve yer değiştirdi: En zenginler listesine Türkiye'den iki takım girdi

    28 IŞİD'li tutuklandı

    Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar: Bir söz vermiş ve sözünün arkasında duruyor

    Üzerinden 10 yıl geçti...

    İtalya’da çığ afeti: En az 27 kişi çığ altında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Siyasette demokrat bir çıkışa ihtiyaç var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hilâfetle saltanatın farkı
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’yi anlamak bu mudur?
    Abdil YILDIRIM

    Dinden kazandığını dünyaya yatıranlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Veli ve keramet
    Abdullah ŞAHİN

    Yeni Asya’nın müstakim mücadelesi
    Genel

    Dijital Risale-i Nur ilanatı Şanlıurfa'da
    Nejat EREN

    Kim bu “herkes?”
    Cevher İLHAN

    Toplumsal mutabakat şart
    Faruk ÇAKIR

    Fenalara karşı ittifak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.