Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

​Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. AA

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