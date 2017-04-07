Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

​Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

AA

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