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19 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Fenerbahçe play-off ilk maçında Panathinaikos'u mağlup etti

18 Nisan 2017, Salı 22:48
THY Euroleague play-off ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Panathinaikos'u 71-58 mağlup etti.

THY Avrupa Ligi play-off maçında temsilcimiz Fenerbahçe 11 yıldır Türk takımlarına OAKA Arena'da yenilmeyen, THY Euroleague normal sezonunda içeride sadece Olympiakos'a kaybeden Panathinaikos'u deplasmanda 71-58 mağlup etti.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini, ikinci yarıdaki iyi savunmasıyla 71-58 yendi.

Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçerek ev sahibi avantajını da yakaladı. 

Hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla maça başlayan Fenerbahçe, Kalinic ve Bogdanovic ikilisiyle ikişer üç sayılık basket üreterek rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip, Vesely'nin pota altı basketiyle 7. dakikada 10 sayılık fark (16-6) yakaladı. Savunmada yardımlaşmayı iyi yapmaya başlayan Panathinaikos Superfoods, 9-0'lık seri yaparak oyuna ortak olmasını bildi. Ev sahibi takımın Rivers ile bulduğu basketle ilk çeyrek 16-15 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. 

Kenardan gelen oyuncuların hücumdaki katkısıyla üstünlüğü lehine çeviren Yunan ekibi, James'in basketiyle 11. dakikada ilk kez öne geçti: 18-16. Maçtaki 5,5 dakikalık suskunluğunu Udoh ile sonlandıran Fenerbahçe, rakibinin hareketli ve yardımlaşarak yaptığı savunma karşısında üst üste hücumlardan boş döndü. Panathinaikos Superfoods, özellikle James'in skorer oyunuyla farkı giderek açtı ve sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 42-28 geride gitti.

Panathinaikos Superfoods, ilk yarıda kenardan gelen oyuncularıyla 32 sayı üretti. 

İkinci yarının başında Singleton ile bir basket bulan ev sahibi takım, farkı 16 sayıya (44-28) çıkardı. Tempoyu düşürerek rakibinin hareketliliğini azaltan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in üç sayılık basketiyle 25. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar indirdi: 47-38. Alan savunmasında başarılı olan sarı-lacivertli ekip, Bogdanovic'in üç sayılık basketiyle 29. dakika içinde farkı bir sayıya (49-48) indirmeyi başardı. Sarı-lacivertli takım, 8 sayı yediği 3. çeyreği 50-48 geride bitirdi. 

Mücadelenin son periyoduna Kalinic'in 5 sayısıyla başlayan Fenerbahçe, 31. dakikada 53-50 ile tekrar öne geçti. Udoh'un bloklarıyla potasını rakip oyunculara kapatan sarı-lacivertli ekip, iyi savunmasını sürdürdü ve Ali Muhammed'in sayılarıyla 39. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 71-55. Fenerbahçe, rakibini 71-58 mağlup ederek seride avantajı lehine çevirdi. 

İki takım arasındaki serinin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü yine OAKA Arena'da oynanacak.

AA

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