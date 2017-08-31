Fenerbahçe, Salih Uçan'ı Sion'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki futbolcusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar İsviçre'nin Sion takımına kiraladı.

Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki futbolcusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar İsviçre'nin Sion takımına kiraladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Salih Uçan'ın kiralık olarak transferi konusunda İsviçre ekibi Sion ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz Salih Uçan, bu sezon Sion takımı için mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı. AA

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