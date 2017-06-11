Fenerbahçe seride 2-0 öne geçti

Basketbol Ligi Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'i 83-74'lük skorla devirerek seride 2-0 öne geçti
Fenerbahçe ve Beşiktaş Sompo Japan’i ilk kez karşı karşıya getiren tarihi Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde sarı-lacivertliler ikinci maçı 83-74'lük skorla kazanmayı başardı. Fenerbahçe, bu galibiyetle seriyi 2-0'a getirdi.
4 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe ilk maçı 75-69 kazanmıştı.
Serinin 3. maçı 14 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın salonu olan Akatlar'da oynanacak.