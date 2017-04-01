Fenerbahçe son dakikalarda güldü

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor sahasında, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

3’üncü dakikada Lens’in kullandığı korner atışında top defanstan sekti. Skrtel’in penaltı noktası üzerinden vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin’de kaldı. 4’üncü dakikada Lazarevic’in ceza sahasının gerisinden vuruşu kaleci Fabiano’da kaldı. 13’üncü dakikada Souza’nın ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Ahmet Şahin direk dibinden topu kornere gönderdi. 29’uncu dakikada savunmadan seken topta Van Persie’nin altıpas içerisinden yerden vuruşu kaleciden döndü. 30’uncu dakikada Paul Papp’ın ceza sahası dışının sağ çaprazından yaptığı yerden vuruşunda top kalecide kaldı. 32’nci dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası dışının sol çaprazından çektiği şut az farkla üstten auta gitti. 45’nci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lens’in zayıf vuruşu kalecide kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 52’nci dakikada Poko’nun pasında sol çaprazda topla buluşan Serdar’ın vuruşu üstten auta gitti. 56’ncı dakikada sol kantta kazanılan serbest vuruşta Bliznichenko penaltı noktasına doğru ortaladı. Ceyhun’un kafa vuruşunda kaleci Fabiano uzanarak ağlara gitmekte olan topu çıkardı. 57’nci dakikada Aatif'ın pasında altı pasın hemen dışında topla buluşan Souza’nın vuruşu kaleci Ahmet Şahin’in ayaklarına çarpan top oyun alanına geri döndü. 66’ncı dakikada sağdan poko ön direğe ortaladı. Serdar’ın kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi. 70’inci dakikada sağdan Lens ön direğe ortaladı. Van Persie’nin vuruşu auta gitti. 78’inci dakikada teknik direktör Advocaat, Barış ile girdiği mücadele sırasında yerde kalan ve kısa süreli sakatlık yaşayan Volkan Şen’in yerine Sow’u oyuna almak istedi. Volkan şen oyuna devam etmek istediğini işaret etti ancak Advocatt değişikliği yaptı. Volkan Şen değişikliğe tepki gösterdi. 84’üncü dakikada Sow’un ceza sahası dışının sol çaprazından vuruşu Van Persie’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-1. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Tarık Ongun (xx), Kemal Yılmaz (xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx)- Paul Papp (xx), Dany (xx), Barış (xx), Latovlevici (x) (Dk.38 Poko x), Bliznichenko (xx), Ceyhun (x) (Dk.87 Yatabare), Skulason (x), Lazarevic (x), Tanase (x) (Dk.46 Serdar x), Seleznov (x) FENERBAHÇE: Fabiano (xx)- Van Der Wiel (xx), Kjaer (xx), Skrtel (xx), Hasan Ali Kaldırım (xx), Souza (xx), Mehmet Topal (xx), Lens (xx) (Dk.90 Ozan), Alper (xx), Aatif(x) (Dk.68 Volkan Şen) (Dk.78 Sow xx), Van Persie (xxx) GOL: Dk.84 Van Persie (Fenerbahçe) SARI KARTLAR: Dk.39 Paul Papp, Dk.48 Seleznov (Kardemir Karabükspor) Dk.16 Van Der Wiel, Dk.41 Kjaer, Dk.85 Skrtel (Fenerbahçe) DHA

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