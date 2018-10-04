Fenerbahçe, Spartak Trnava maçından 2-0 galip ayrıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda evinde ağırladığı Spartak Trnava'yı 2-0 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda evinde ağırladığı Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe maçı ikinci yarıda aldı 52. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin soldan ortasında savunmanın sektirdiği top ceza sahası içi sağ çaprazda Skrtel'e geldi. Bu oyuncunun kafayla içeriye şişirdiği topta kaleci Chudy'nin elinden seken top altıpasın içinde Slimani'nin önünde kaldı. Cezayirli futbolcunun boş kaleye vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 54. dakikada soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Eljif, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Ayew'e aktardı. Bu oyuncunun soluna çekerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı. 57. dakikada rakip yarı alanın ortalarında toplu buluşan Ayew, topu soldan bindirme yapan Eljif'in önüne bıraktı. Makedon oyuncu da meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Slimani'ye aktardı. Slimani'nin tek pasıyla altıpasın sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda Chudy topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. 68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan Ayew'in ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mehmet Topal 500'üncü maçına çıktı Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, kariyerinin 500'üncü kulüp maçına çıktı. Topal, Spartak Trnava maçının 88'inci dakikasında sarı lacivertli takımın 2 golünü kaydeden Islam Slimani'nin yerine oyuna dahil oldu. AA

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