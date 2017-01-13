Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

​Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ı tedbirsiz olarak Disiplin Kuruluna gönderdi.

AA

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