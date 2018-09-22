Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmaları sonrası kanat ile şut organizasyonları üzerinde durdu. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, derbi mücadelesinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. AA

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