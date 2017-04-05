Fenerbahçe yarı finalde

Sezonu kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe, lig şampiyonluğunu zora soktuktan sonra kenetlendiği Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u iki maçta da yenerek yarı finale yükseldi. Yeni rakibi Başakşehir.

31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla ceza alanına hareketlenen Chahechouhe, De Souza ile yaptığı verkaçın ardından kaleci Ahamada'yla karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcunun altıpasın sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 35. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Lens'in kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen De Souza'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 84'te ise Volkan Şen ile fark üçe çıktı. Volkan, yaklaşık bir yıl sonra golle tanıştı. Maç 3-0 sona erdi. İlk maçı da 3-0 kazanan sarı lacivertliler yarı finalde Başakşehir ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor karşısında takımında 4 değişiklik yaptı. Deplasmanda 3-0 yendiği rakibini rövanşta Ülker Stadı'nda ağırlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu 1-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor karşılaşmasındaki 11'inde 4 değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam, kaleci Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Gregory van der Wiel ile Robin van Persie'nin yerine Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı ve Moussa Sow'a şans verdi.

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