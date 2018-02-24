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Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak

24 Şubat 2018, Cumartesi 09:59
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak.

Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik virajda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Haftaya 44 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, 4. sıradaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde bulunuyor.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

21 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi.

Ligde son 15 karşılaşmada yenilmeyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı.

Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.

İki eksik

Fenerbahçe'de derbi maç öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, yarın derbide forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatarak hafta içi antrenmanlara başlayan Martin Skrtel ise kadroda yer alacak.

Geçen hafta mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen kaleci Volkan Demirel de yarın forma giyebilecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Dirar 11'e, Valbuena kulübeye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi maçta Mathieu Valbuena'yı yedekte oturtup yerine Nabil Dirar'ı oynatmayı planlıyor.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Valbuena'yla sahaya çıkan Kocaman, bu hafta Fransız yıldızı kenarda bekletecek. Valbeuna'nın yerine, Süper Lig'de ilk kez geçen hafta yedek oturan Dirar'ın ilk 11'de olması bekleniyor.

Kocaman, rahatsızlığı geçen Volkan Demirel'i de Carlos Kameni'nin yerine kaleye geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kart cezalısı Hasan Ali'nin yerine ise İsmail Köybaşı oynayacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Luis Neto, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano, Jose Fernandao.

Son 9 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi.

Ligde son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, yarın karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı ise oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, son 5 derbide rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Vodafone Park'ta yenilgisi yok

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi.

Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.

AA

Etiketler: süper lig, fenerbahçe, beşiktaş, derbi
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