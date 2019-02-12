Fenerbahçe'ye Avrupa tesellisi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya ekibi Zenit'i 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Rusya ekibi Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı, sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 18. dakikada Slimani'nin indirdiği topla ceza yayı sol çaprazına kadar gelen Moses'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak direk dibinden kornere çıktı. 20. dakikada Valbuena ile verkaçlar sonucunda altıpasın sağında topla buluşan Isla'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak Rakitskiy'e çarparak kornere gitti. 21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena ile sağdan kullanılan köşe vuruşunda, Sadık'tan seken top altıpasta Slimani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 24. dakikada Isla'nın pasıyla yay üzerinde topu kontrol eden Eljif Elmas'ın sağına çekerek yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lunev meşin yuvarlağı son anda çeldi. 27. dakikada Moses ile verkaç yapan Eljif Elmas'ın yay üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere tokatladı. 43. dakikada gelişen Zenit atağında, altıpasın sağında topu kontrol eden Driussi, Mehmet Topal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun'un çeldiği top üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Harun topu kontrol etti. Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Maçın ikinci yarısında karşılıklı mücadele sürerken başka gol sesi çıkmadı ve maç bu sonuçla sona erdi. AA

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