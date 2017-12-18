Fenerbahçe yine kazandı; tribündeki ''Kudüs'' pankartı dikkat çekti

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.

SOLDADO 7 HAFTA SONRA 11'DE Fenerbahçe'de Soldado 7 hafta sonra ilk 11'de görev aldı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Aykut Kocaman, Valbuena'yı yedek soyundurarak sadece zorunlu olarak Janssen'in yerine Soldado'yu ilk 11'e aldı. TRİBÜNDE KUDÜS PANKARTI Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor maçına gelen sarı-lacivertli taraftarlar, Kale Arkası Migros tribününde Kudüs ile ilgili ''Kudüs İslamındır ve Filistin'in Başkentidir'' yazılı pankart açtı. MAÇTAN DAKİKALAR 15'inci dakikada Ibanez'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahasında buluşan Serdar'ın vuruşunda top savunmadan geri döndü. Dönen topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 31'inci dakikada Giuliano'nun sol kanattan kullandığı korneri ceza alanı içinde bulunan Yatabare kafa ile uzaklaştırdı. 44'üncü dakikada Giuliano'nun kullandığı serbest vuruş auta çıktı. 56'ncı dakikada Valbuena'nın kullandığı kornerde altıpas içinde buluşan Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu:1-0. 59'uncu dakikada Aatif'ın pasında topla buluşan Valbuena'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Çağlar kornere çeldi. 73'üncü dakikada Dirar'ın ara pasında topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda kaleci Ferhat topu uzaklaştırdı. 76'ncı dakikada Mehmet Topal rakipten kazanarak aldığı topu Valbuena'ya aktardı. Ceza sahasına giren Valbuena, rakibini yatırıp topu sağa çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor: 2-0 STAT: Ülker HAKEMLER: Alper Ulusoy, Emre Eyisoy, Hakan Yemişken FENERBAHÇE: Volkan, Şener (Dk. 46 Valbuena), Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif (Dk. 84 Fernando), Soldado (Dk.71 Isla) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Barış, Gaman, Luis Ibanez, Ceyhun, Andre Poko, Skulason (Dk.71 Traore), İlhan, Serdar (Dk.77 Ishak), Yatabare GOL: Dk.56 Mehmet Topal, Dk. 76 Valbuena (Fenerbahçe) SARI KART: Şener, Skrtel, İsmail, Neustaedter (Fenerbahçe) - Ceyhun, Ibanez, Barış, Osman, Gaman (Kardemir Karabükspor) DHA

Okunma Sayısı: 731

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.