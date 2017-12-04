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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Fenerbahçe yükselişte: Şampiyonluk yarışında ben de varım dedi

04 Aralık 2017, Pazartesi 12:30
Fenerbahçe, Süper Lig'in son 3 haftasında galip gelerek, ligin zirvesiyle arasındaki puan farkını 9'dan 4'e düşürüp, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 3 haftada gösterdiği performansla şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

Süper Lig'de dün Kasımpaşa'yı 4-2 yenen sarı-lacivertliler, son 3 maçta elde ettiği 9 puanla yükselişe geçti.

Ligin 10. haftasında Kayserispor, 11. haftasında ise Osmanlıspor'la son dakikalarda yediği gollerle berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşmüştü.

Süper Lig'de 11. haftada 7. sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertliler, milli takım arasından sonra konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-1'le geçti. Geçen hafta Antalyaspor'u tek golle mağlup eden Fenerbahçe, bu hafta ise Kasımpaşa karşısında da gollü bir galibiyet elde etti.

Ligde 3. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, lider Medipol Başakşehir'in 4, ikinci Galatasaray'ın ise 3 puan gerisinde takibini sürdürüyor.

Galatasaray'la puan farkı eridi

Fenerbahçe, Galatasaray'la 3 hafta önce 9 puan olan farkı 3'e indirdi.

Ligin 11. haftasında lider olan Galatasaray 26, 7. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 17 puanı bulunuyordu.

Son 3 maçında kayıp yaşamayan sarı-lacivertliler, bu hafta liderlikten ikinciliğe gerileyen Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e kadar çekmeyi de başardı.

Ligde bu hafta liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'le ise arasında 11. haftada 6 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, rakibiyle de farkı 4'e çekti.

Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki bir diğer rakibi Beşiktaş'ın ise averajla önünde bulunuyor.

Kocaman, Advocaat'ı geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 14. haftalar itibarıyla Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın performansını geçti.

Geçen sezon ligde ilk 14 maç sonunda sonunda 25 puanda kalan Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ise 26 puana ulaştı.

Kocaman, sezona kötü başlamasına rağmen son haftalardaki çıkışla Advocaat'ın performansını 14. haftada geçmiş oldu.

18 hafta sonra 3'te 3

Fenerbahçe, Süper Lig'de tam 18 hafta sonra 3 maç üst üste kazandı.

Ligde geçen sezonun 26-29. haftaları arasında 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 18 haftada üst üste 3 maç kazanamamıştı.

Fenerbahçe, 14. haftada aldığı galibiyetle üst üste 3 maç kazanıp, uzun zaman sonra bu seriyi yakalamış oldu.

Kadıköy'de gollü maçlar

Fenerbahçe bu sezon sahasında gollü maçlara imza atıyor.

Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki bu sezon oynadığı 7 lig maçında toplam 33 gol oldu. Bu gollerin 20'si sarı-lacivertli takımda geldi.

Kadıköy'e bu sezon gelen taraftarlar, ligde ortalama 4,7 gol seyretti. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda bu sezon Süper Lig'de 2,8 ortalamayla oynadı ve bu alanda şu ana kadar ligin en iyisi oldu.

Sarı-lacivertliler son 4 iç saha maçının her birinde ise en az 3 gol atmayı başardı. İçerideki ilk 3 maçta Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a ikişer gol atan Fenerbahçe, daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor ile Kayserispor filelerine üçer gol gönderdi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son iki Süper Lig maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa'ya dörder gol attı.

Ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunan sarı-lacivertliler, 14 maçta toplam 30 kez rakip fileleri havalandırdı.

AA

Etiketler: fenerbahçe
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