Fenerbahçeli taraftar Kocaeli'de defnedildi: Cenazeye Ali Koç da katıldı

Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede vefat eden Fenerbahçe taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener’in cenazesi, Kocaeli’ne getirildi.

Ülker Stad’ında düzenlenen törenin ardından Şener’in cenazesi Kocaeli’nin Körfez ilçesine götürüldü. Şener’in cenazesi, Yarımca Alaattin Yüksel Caddesi’ndeki babaevine getirildi. Baba Rıfat, anne Gülümser ve ağabeyleri Eray ve Güray Şener, üzerinde Fenerbahçe bayrağı ve 41 numaralı forma bulunan Koray Şener’in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Koç cenaze evine geldi Fenerbahçe Spor Kulübüne ait otobüsle Şener’in evine gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, aileye taziyelerini iletti. Şener’in evinin önüne, çok sayıda sarı-lacivert forma giyen Fenerbahçe taraftarı ile üniversite arkadaşları da geldi. Evin önünde dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Şener’in cenazesi, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Camisi’ne götürüldü. Şener’in cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazının ardından İlimtepe Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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