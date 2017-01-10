FIFA'dan tarihi ''dünya kupası'' kararı!

Zürih'te toplanan FIFA Konseyi Avrupa Kıtası ülkelerinin karşı olmasına rağmen, Başkan Gianni Infantino'nun ısrarı ile istediği tarihi kararı resmen açıkladı.

Dünya Kupası, 2026 yılından itibaren 48 takımın katılımıyla oynanacak. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılından itibaren 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'nda 16 grupta 3'er takım yer alacak. 64 olan toplam maç sayısının 80'e yükseldiği yeni uygulamada Dünya Kupası toplam 32 gün sürecek. 5.5 milyar Dolar olan yayın ve reklam gelirleri ise 6.5 milyar dolara yükselecek. DHA

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