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17 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

FIFA, Dünya Kupası için Cüneyt Çakır kararını verdi

17 Kasım 2017, Cuma 12:43
Türk hakem Cüneyt Çakır ile ekibi, 2018'de Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında görev yapacak.

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupasında görev alacak.

Çakır, en son İsveç - İtalya mücadelesinde verdiği kararlarla tepki toplamıştı.

KURALAR 1 ARALIK'TA ÇEKİLECEK

2018 FIFA Dünya Kupası grup kuraları, 1 Aralık 2017'de başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda çekilecek. Turnuva 14 Haziran'da başlayacak ve şampiyon 15 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak.

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