FIFA Dünya Kupası'nda favoriler teker teker eleniyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona eren son 16 turu aşamasında birçok farklı istatistik ve sürprizler yaşandı.Turnuvanın favori ekiplerinden İspanya, Portekiz ve Arjantin rakiplerine yenilerek adlarını çeyrek finale yazdıramadı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona eren son 16 turu aşamasında favori takımlardan İspanya, Portekiz ve Arjantin, turnuvaya veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada çeyrek final heyecanı başlarken, 8 karşılaşmanın yapıldığı son 16 turunda birçok farklı istatistik ve sürprizler yaşandı.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz ve dünyaca ünlü Barcelonalı yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği tarihinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Arjantin, adlarını son 8 takım arasına adını yazdırmayı başaramayarak turnuvaya erken veda etti.

İspanya ev sahibine elendi

Sergio Ramos, Deigo Costa, Gerard Pique ve Andres Iniesta gibi fark yaratan yıldız oyuncuları ve pasa dayalı hücum oyunuyla turnuvanın favori adayları arasında gösterilen İspanya, turnuvaya sürpriz teknik direktör değişimiyle başladı.

İspanya Futbol Federasyonuna haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı gerekçesiyle Julen Lopetegui'nin görevine şampiyonaya bir gün kala son verilirken, yerine ise takımın sportif direktörü Fernando Hierro getirildi.

Yaşanan olumsuz gelişmeye rağmen İspanya, zor da olsa en düşük puanlı grup lideri unvanıyla üst tura çıktı. B Grubu'nda Portekiz ile 3-3, Fas ile 2-2 berabere kalan İspanya, İran'ı ise 1-0 mağlup ederek 5 puan ve averaj farkıyla son 16 turu bileti aldı.

Bu turda ev sahibi Rusya ile karşılaşan İspanya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadele sonunda penaltılarda rakibine 4-3 yenilerek turnuvaya veda etti.