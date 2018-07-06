FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım Fransa oldu

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Fransa, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Karşılaşmanın 40. dakikasında Fransa öne geçti. Griezmann'ın kulladığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Varane kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1 44. dakikada Uruguay beraberliğe çok yaklaştı. Ceza alanında Caceres'in kafa vuruşunda kaleci Lloris topu son anda çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Godin'in vuruşunda, top üstten auta çıktı. Fransa, ilk yarıyı Uruguay karşısında 1-0 önde tamamladı. 61. dakikada Fransa farkı ikiye çıkardı. Tolisso'nun pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Griezmann'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2 Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, 2006 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Fransa, yarı finalde Brezilya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. AA

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