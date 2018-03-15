FIFA dünya sıralamasını açıkladı; Türkiye'nin yeri değişmedi

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 38. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre, 730 puana sahip ay-yıldızlılar, önceki ay olduğu 38. sırada yer aldı. FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3. sırada kalmaya devam etti. Andorra, 7 basamak atlayarak 130. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 12 Nisan'da açıklanacak. AA

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