FIFA Konfederasyonlar Kupası ilk zafer Rusya'nın

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya, Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup etti.

Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan A Grubu karşılaşmasında Rusya ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Rusya, 31. dakikada kendi kalesine Michael Boxall ve 69. dakikada Fedor Smolov'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan Yeni Zelanda'nın çalıştırıcısı Anthony Hudson, 36 yıl 3 ay ile FIFA Konfederasyonlar Kupası tarihinin en genç teknik direktörü unvanını elde etti. Organizasyonda yarın A Grubu'nda Portekiz-Meksika ve B Grubu'nda Kamerun-Şili maçları oynanacak. AA

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