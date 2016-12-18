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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı: Ronaldo 'hat-trick' yaptı

18 Aralık 2016, Pazar 16:29
Japonya'nın Kashima Antlers takımını, uzatma sonunda 4-2 yenen İspanyol ekibi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı son 3 yılda 2. kez kazandı.

Japonya'da düzenlenen 13. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın final maçında, 2014 şampiyonu Real Madrid ile turnuvada finale çıkan ilk Asya temsilcisi Kashima Antlers karşılaştı.

Yokohama kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan mücadelenin ilk golü, 9. dakikada Real Madridli Benzema'dan geldi. Ev sahibi kontenjanından turnuvaya katılan Japonya Birinci Ligi şampiyonu Kashima Antlers, Shibasaki'nin 44. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kashima Antlers, 52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Shibasaki ile 2-1 öne geçti. Real Madrid'in 60. dakikada kazandığı penaltı atışını gole çeviren Ronaldo, skora denge getirdi. 90 dakika sonunda 2-2'lik eşitlik bozulmayınca uzatmalara gidildi.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Ronaldo, 98 ve 104. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının sahadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Real Madrid böylece kupayı, 2014'ten sonra 2. kez müzesine götürdü. Daha önce 4 kez Brezilya kulüplerinin aldığı kupa, 9. defa Avrupa kıtasına gitti.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Real Madrid, kulüp yenilmezlik serisi rekorunu da 37 karşılaşmaya çıkardı.

Ronaldo'dan finalin ilk 'hat-trick'i

Karşılaşmayı 3 golle tamamlayan Ronaldo ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Turnuvadaki gol sayısını 5'e yükselten Portekizli forvet oyuncusu, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın en skoreri" unvanını, Lionel Messi, Luis Suarez ve Cesar Delgado ile paylaştı.

AA

Etiketler: real madrid, ronaldo
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