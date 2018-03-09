"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

FIFA, Trabzonspor'a 'transfer yasağı'nın gerekçesini açıkladı

09 Mart 2018, Cuma 20:35
FIFA, Trabzonspor'a verdiği bir dönem transfer yasağının gerekçesini açıkladı.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor'un bir dönem boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde futbolcu transferi yasaklanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Trabzonspor, 29 Ocak 2018'de, Slovakya'nın Trencin Kulübüne olan borcunu 30 gün içinde ödemesi gerektiği hususunda bilgilendirilmiş ama geçen 30 gün içinde Trencin'e ödeme yapılmaması nedeniyle Trabzonspor'a gelecek dönemde ulusal ve uluslararası düzeyde transfer yasağı getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Etiketler: trabzonspor
Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'dan Doğu Guta açıklaması

    Muhafız Alayı darbe girişimi davasında 534 kişi hakkında ara karar

    61 rütbeli askerden 23'ü tutuklandı; 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Çukurambar'daki o görüntüler ortaya çıktı

    Dışişleri Bakanlığı: Büyük üzüntü duyulmuştur

    '15 Temmuz' hakkında Mehmet Akif'in torunu Selma Argon'dan açıklama

    Amerikalı pilotun gizemi 81 yıl sonra çözüldü

    İsrail'in yeni zorbalığına Avrupa Birliği'nden tepki

    Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin ilçe merkezi sınırları içine girildi

    Yargıtay'dan ''MİT tırları'' davası ile ilgili karar

    Akgündüz Erdoğan'a seslendi: Haddinizi aşarak şer’î meselelerde fikir beyan etmeyiniz!

    Marmara İlahiyat'tan Erdoğan'a destek

    Sırplar 'Ermeni soykırımı' tasarısını reddetti

    Hollanda, Şahin'in ziyaretini iptal etti

    TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe sınırları içerisine girdi

    Cumhuriyet davası öncesi gerginlik

    Ticaret açığının yüzde 60'ı 3 ülkeden

    Otoparkların 24 saati 1 lira olacak

    AKP, kayıp silahların araştırılması önergesini reddetti

    92 eski öğretmene gözaltı kararı

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Bu imtihan sadece mazlûmların değil, hepimizin imtihanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O manşet niye rahatsız etti?
    Genel

    Akgündüz Erdoğan'a seslendi: Haddinizi aşarak şer’î meselelerde fikir beyan etmeyiniz!
    Genel

    92 eski öğretmene gözaltı kararı
    İslam YAŞAR

    Allahu Ekber, Allahu Ekber
    Genel

    Demokrasi ve hukuk daha da yara alır
    Genel

    Temel haklar kötüye gidiyor
    Genel

    AKP, kayıp silahların araştırılması önergesini reddetti
    Genel

    Marmara İlahiyat'tan Erdoğan'a destek
    Armağan Bahtiyar

    Oğlumla Konuşmalar (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.