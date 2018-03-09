FIFA, Trabzonspor'a 'transfer yasağı'nın gerekçesini açıkladı

FIFA, Trabzonspor'a verdiği bir dönem transfer yasağının gerekçesini açıkladı.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor'un bir dönem boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde futbolcu transferi yasaklanmıştır." denildi. Açıklamada, "Trabzonspor, 29 Ocak 2018'de, Slovakya'nın Trencin Kulübüne olan borcunu 30 gün içinde ödemesi gerektiği hususunda bilgilendirilmiş ama geçen 30 gün içinde Trencin'e ödeme yapılmaması nedeniyle Trabzonspor'a gelecek dönemde ulusal ve uluslararası düzeyde transfer yasağı getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. AA

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