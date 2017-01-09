"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

FIFA yılın en iyilerini açıkladı

09 Ocak 2017, Pazartesi 21:54
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.

FIFA tarafından 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan bu yana yürütülen ortaklığın geçen yıl sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından ilk kez dağıtıldı. Ödül töreninin sunuculuğunu, ABD'li aktris Eva Longoria ve Alman televizyon spikeri Marco Schreyl üstlendi.

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi oldu. Ronaldo, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Atletico Madrid'den Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ı geride bıraktı.

En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Houston Dash takımında forma giyen ABD'li Carli Lloyd aldı.

Yılın 11'i

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11'ine şu futbolcular seçildi:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Savunma: Gerard Pique (Barcelona), Dani Alves (Juventus), Sergio Ramos, Marcelo (Real Madrid)

Orta saha: Andres Iniesta (Barcelona), Luka Modric, Toni Kroos (Real Madrid)

Forvet: Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Yılın teknik direktörü Ranieri

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Leicester City'yi şampiyonluğa taşıyan İtalyan Claudio Ranieri, Fransız Zinedine Zidane (Real Madrid) ve Portekizli Fernando Santos'un (Portekiz Milli Takımı) önünde erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülüne, Almanya Milli Takımı'nın eski çalıştırıcısı Silvia Neid layık görüldü.

Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nü, Penang takımından Malezyalı Mohd Faiz Subri kazandı.

FIFA Fair Play Ödülü, Sudamericana Kupası'nı uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense'ye armağan eden Atletico Nacional takımına verildi. FIFA Taraftar Ödülü, birlikte tezahüratta bulunan Liverpool ve Borussia Dortmund taraftarlarına gitti. FIFA Olağanüstü Kariyer Ödülü ise Brezilyalı futsal oyuncusu Falcao'ya verildi.

 

 

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bekir Bozdağ: Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir

    Bu illerde okullar yarın tatil..

    Bu tasarıdan milletin haberi yok

    İstanbul'daki tüm uçuşlar durduruldu

    Dolar/TL rekorunu 3,7387'ye taşıdı

    Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Genel Kurulda başladı

    Erdoğan: AB halen ülkemiz için stratejik bir tercihtir

    ABD'den İran donanmasına uyarı ateşi

    Irak'ta acı bilanço: 1 milyondan fazla kadın dul kaldı

    İstanbul’da mesai saatleri öne çekildi

    Türkiye'deki milyoner sayısı arttı

    Hacı adayları için son tarih 31 Ocak

    AB’nin parçalanması artık daha düşünülemez değil

    Esad: Her şeyi müzakere etmeye hazırım

    Sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı

    İran'da 3 gün yas ilan edildi

    Bu dert siyaset üstü

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Maliye Bakanı biberi suçladı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Darbe komisyonu” fiyaskosu
    Genel

    Bu dert siyaset üstü
    Risale-i Nur'dan

    Kar ve soğuğun yüzlerce hikmeti var
    Genel

    67 yıllık ünlü kebapçı iflas etti
    Genel

    Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Genel Kurulda başladı
    Süleyman KÖSMENE

    Alevîler ve Sünnîler kardeştirler
    Genel

    Marmara Üniversitesi'nin kafası karıştı, öğrenciler mağdur oldu
    Faruk ÇAKIR

    Beraber çare bulalım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aksekililer ve Çelebiler
    Mehmet KARA

    Değişiklik teklifi görüşmeleri başlarken...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.