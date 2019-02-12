FIFA zirvesi yarın İstanbul'da toplanıyor

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi, yarın İstanbul'da başlıyor.

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi, yarın İstanbul'da başlıyor. FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016'dan bu yana yapılan zirveye, Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma günü saat 17.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

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