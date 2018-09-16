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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Fikret Orman Beşiktaş'a yeniden başkan seçildi

16 Eylül 2018, Pazar 21:41
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Fikret Orman 1911 oyla bir kez daha başkan seçildi.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların sayımı sona erdi. 

BJK Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, geçerli oyların 1911'ini alarak bir kez daha başkan seçildi.

Saat 17.00'de sona eren ve 1994 üyenin katıldığı olağanüstü kongrede 1971 oy kullanılırken sandıklardan 18 geçersiz, 42 boş oy çıktı.

Beşiktaş'ta dördüncü dönemini geçirecek olan başkan Fikret Orman'ın listesinde şu isimler bulunuyor:

"Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Umut Güner, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Hüseyin Yücel, Deniz Atalay, Hüseyin Mican, Cihat Kumuşoğlu, Erdal Karacan, Hakan Özköse, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu, Gökçe Meriçten"

Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulu mayıs ayında yapılacak.

Orman: Önümüzde zor bir süreç var

Fikret Orman, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada "Türkiye'nin birçok yerinden gelen oldu. Seçime tek girsem de buraya gelip oylarını kullandıkları için şahsım ve yönetim kurulum adına herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Önümüzde zor bir süreç var." diyen Orman, şunları kaydetti:

"Bu zor süreci geçebilmek için bu seçimi yapma kararı aldık. Bugüne kadar yönetimimizle beraber olan ve bugün görev süresi biten arkadaşlarımıza, bana ve camiamıza hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Artık bize Beşiktaş'ın problemleri ve başarılarıyla uğraşmak kalıyor. Yeni kurduğumuz yönetim kurulu bununla uğraşacak kuvvette. Herkesi kucaklayacağız. Bu yönetim, Beşiktaş'ın yönetimidir. Camialar içinde dargınlıklar, atışmalar olur ama biz camiayı yönetmekle sorumluyuz. Bizim burada bulunma sebebimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek ve Beşiktaş'ın hakkını korumak ve daha iyi yerlere getirmektir."

Kısa sürede iş başı yapacaklarını belirten Orman, "Kısa ve uzun vadeli iş planımız var. Ona riayet edeceğiz. Kısa sürede görev tanzimi yapıp işimize bakacağız. Bu seçim hayırlara vesile olsun, gücümüze güç katsın. Hep beraber Beşiktaşlıları mutlu etmeyi nasip etsin." şeklinde konuştu.

TFF'den tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Kulübünün bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Fikret Orman ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

AA

Etiketler: Beşiktaş, Fikret Orman, TFF, başkan
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