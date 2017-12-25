Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son günlerde konuşulan Arda Turan transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Fikret Orman'ın yaptığı Arda Turan açıklaması:

Arda benim şahsen çok sevdiğim bir oyuncu. Kariyeri çok yüksek bir isim. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde fazla oyuncumuz var. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şuan için böyle bir gündemimiz yok.

Orman Cenk'in Everton'a transfer söylentileri hakkında ise "Cenk çok kıymetli ve Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu. Oğuzhan ile ilgili de aynı şeyleri söylemiştim. Kariyerleri için olumlu bir adım atılacağına inanırsam, yardımcı oluruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı "Demba Ba'nın gelmesini isterim ancak sakatlığına bakmak lazım. Mario Gomez Milli takımda oynuyordu. Şimdi Stuttgart'a gitti. Hayırlı olsun." diyerek sözlerini noktaladı.