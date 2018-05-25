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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Fikret Orman'dan 'Arda Turan' açıklaması

25 Mayıs 2018, Cuma 11:07
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni sezon öncesinde futbol takımında yüzde 30-35 dolayında bütçe daralmasına gideceklerini söyledi.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında transfer ve diğer çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Orman, "Kadro kurmak kolay ama sonrasında onun taksitlerini ödemek nasıl olacak. Futbol takımının bütçesi 82 milyon avro, yüzde 30-35 oranında bütçe daralması yapacağız." dedi.

Futbol takımında eksiklerinin bulunduğunu ve transfer yapacaklarını vurgulayan Orman; Pepe, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve diğer oyuncuların durumuyla ilgili şunları aktardı:

"Transfer olacak, tabii ki eksiklerimiz var. Pepe ve Quaresma için ortada bir teklif olmadığından konuşacak bir şey yok. Mitrovic'i satmak gibi bir düşüncemiz yok. Boyko ve Aras'ı inşallah başka kulübe veririz. Atiba sembol oyuncumuz, bir sene daha kalacak. Şartlarını yeniden düzenleyeceğiz."

Geçen sezon adı gündeme gelen ancak taraftar baskısıyla alınmadığı yönünde haberler çıkan Burak Yılmaz konusuna açıklık getiren Orman, "Burak Beşiktaşlı, babası da Beşiktaşlı ve gittiği kulüplerde bunu saklamayan bir futbolcu. Geçen yıl taraftar istemedi diye almamazlık yapmadık. Kendi irademize göre takımı yönetiyoruz. Şu anda da takımının sözleşmeli futbolcusu." değerlendirmesinde bulundu.

"Borcu döndürüyoruz"

Başkan Orman, kulübün borcuyla ilgili eleştirilere yanıt vererek, "Biz borç ödemiyoruz, borcu döndürüyoruz. 112 senede yapılan yatırımın toplamından daha fazla yatırım yaptık, daha fazla oyuncu sattık, daha fazla sponsorluk aldık. 2012'den bu yana çok şey değişti." ifadelerini kullandı.

Kaçan şampiyonluk

Süper Lig'in 2017-2018 sezonunu değerlendiren Orman, "Şampiyonluğun kaçmasıyla ilgili yorum yapmayacağım ama Bilic döneminde yaşadığımız gibi oldu. O sezon da son dört haftada kaçmıştı. İlk yarıda çok puan kaybettik, onun büyük etkisi var." diye konuştu.

Yeni sezonda yer alamayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirin önemine değinen Orman, "UEFA Avrupa Ligi'nden de 15 milyon avro gelecek. İnşallah Avrupa Ligi'ni kazanırız." şeklinde görüşlerini aktardı.

Şenol Güneş'e yardımcı geliyor

Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in, yeni bir yardımcının gelmesi konusunda ikna olduğunu ancak bunun Tamer Tuna olmayacağını dile getirdi.

Tamer Tuna'nın kendini ispatladığını anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şenol Güneş, yardımcı hoca almak için ikna oldu. Yanına bir isim alacağız ama bu Tamer Tuna değil. Tamer ile gurur duyuyorum. Bize gelmeden önce ligde takım çalıştırmak istiyordu, bizi kırmadı geldi. Bizim altıda bir bütçemizle ligi altıncı bitirdi. Bu saatten sonra Tamer bize ancak hoca olarak gelir."

Arda Turan'ın cezası

Başkan Orman, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan'a verilen cezanın fazla olduğunu söyledi.

Arda'nın sevdiği bir oyuncu olduğunu kaydeden Orman, "16 maç fazlaydı, 10 maça düşmesi iyi oldu. Adaletli olmak lazım. Arda'ya 10 maç değil, 6 maç versinler ama bizim oyuncumuza da adaletli ceza versinler. Onun yaptığını Cristiano Ronaldo yaptı, 5 maç ceza aldı." şeklinde konuştu.

Orman, gelecek sezon yer alamayacakları Türkiye Kupası'ndaki cezanın kalkması halinde bunu kabul edip etmeyecekleri sorusuna, "Seneye kupada kesinlikle olmayacağız." yanıtını verdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Süper Lig'de kademeli olarak uygulanması gerektiğini savunan Orman, "Tartışmalı pozisyonlar nedir; penaltı, ofsayt ve kırmızı kartlar. VAR sistemi kademeli uygulanmalı. Gelecek sezon penaltı ve ofsaytları değerlendirirsin, seneye kartları eklersin. Bu şekilde gidilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: fikret orman, arda turan
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