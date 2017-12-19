Fikret Orman'dan Arda Turan iddiaları hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan'ın siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu iddialarına açıklık getirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan'ın siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu iddialara ilişkin, "Beşiktaş'ın şu anda gündeminde Arda Turan yok." dedi.

Orman, Denizli'de Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazasıyla Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin açılışı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Arda Turan'ı çok sevdiğini ve Türk sporunda önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Bizi yurt dışında gayet iyi temsil eden bir kardeşimiz. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beşiktaş'ın şu anda gündeminde Arda Turan yok. Ama Arda'yla alakalı fikirlerimi pozitif olarak anlatmak istiyorum ki bu gibi oyuncularımızı kazanmamız lazım." dedi.

Arda Turan'a yönelik eleştirilere de tepki gösteren Orman, "Onunla alakalı Türkiye'de de linç kampanyası gibi şeyler yapılmak isteniyor. Buna da karşıyım. Böyle değerli oyuncularımızı kazanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta son 2 sezonda ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Cenk Tosun'un devre arasında başka takıma gidip gitmeyeceği yönündeki soruları yanıtlayan Orman, "Bu gibi sorular soruldukça polemik konuları oluyor. Cenk Tosun'la alakalı ben ve yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulundu. Bu sene takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Beşiktaş takımına gelmiş resmi olarak bir yazı da yok. Ama Beşiktaş'ın oyuncuları kıymetli oyuncular. Hepsine de teklif gelir bundan daha normal bir şey yok." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un durumuyla ilgili soruları da yanıtlayan Fikret Orman, Denizlispor'un yaşadığı sıkıntıları Anadolu'da birçok takımın yaşadığını dile getirdi.

Orman, Süper Lig'e çıkmanın zor olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bütün kontratlar birinci lige göre yapılıyor. Borçlanmalar ona göre yapılıyor. Sonra da o borçlar ödenemiyor. Maalesef kötü yönetimler ve yaklaşımlar birçok kulübümüzü bu hale getiriyor. Denizli'nin olduğu yer Denizli'ye yakışan bir yer değil. Açıkçası ben Beşiktaş başkanı olarak taraftarı olan takımların özellikle Süper Lig'de olmasını arzu ediyorum. Çünkü birçok maça gidiyoruz, boş sahalara oynanıyor. Denizli ise futbolu seven bir şehir. İnşallah iş adamlarıyla, belediyesiyle bir bütünlük oluşturup bu kaostan çıkarlar."

Fikret Orman daha sonra Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Beşiktaşlılar Derneği Denizli Başkanı Bora Sever ile mağaza ve derneğin açılışını gerçekleştird