"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Fikret Orman'dan Arda Turan iddiaları hakkında açıklama

19 Aralık 2017, Salı 20:27
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan'ın siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu iddialarına açıklık getirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan'ın siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu iddialara ilişkin, "Beşiktaş'ın şu anda gündeminde Arda Turan yok." dedi.

Orman, Denizli'de Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazasıyla Denizli Beşiktaşlılar Derneğinin açılışı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Arda Turan'ı çok sevdiğini ve Türk sporunda önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Bizi yurt dışında gayet iyi temsil eden bir kardeşimiz. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beşiktaş'ın şu anda gündeminde Arda Turan yok. Ama Arda'yla alakalı fikirlerimi pozitif olarak anlatmak istiyorum ki bu gibi oyuncularımızı kazanmamız lazım." dedi.

Arda Turan'a yönelik eleştirilere de tepki gösteren Orman, "Onunla alakalı Türkiye'de de linç kampanyası gibi şeyler yapılmak isteniyor. Buna da karşıyım. Böyle değerli oyuncularımızı kazanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta son 2 sezonda ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Cenk Tosun'un devre arasında başka takıma gidip gitmeyeceği yönündeki soruları yanıtlayan Orman, "Bu gibi sorular soruldukça polemik konuları oluyor. Cenk Tosun'la alakalı ben ve yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulundu. Bu sene takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Beşiktaş takımına gelmiş resmi olarak bir yazı da yok. Ama Beşiktaş'ın oyuncuları kıymetli oyuncular. Hepsine de teklif gelir bundan daha normal bir şey yok." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un durumuyla ilgili soruları da yanıtlayan Fikret Orman, Denizlispor'un yaşadığı sıkıntıları Anadolu'da birçok takımın yaşadığını dile getirdi.

Orman, Süper Lig'e çıkmanın zor olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bütün kontratlar birinci lige göre yapılıyor. Borçlanmalar ona göre yapılıyor. Sonra da o borçlar ödenemiyor. Maalesef kötü yönetimler ve yaklaşımlar birçok kulübümüzü bu hale getiriyor. Denizli'nin olduğu yer Denizli'ye yakışan bir yer değil. Açıkçası ben Beşiktaş başkanı olarak taraftarı olan takımların özellikle Süper Lig'de olmasını arzu ediyorum. Çünkü birçok maça gidiyoruz, boş sahalara oynanıyor. Denizli ise futbolu seven bir şehir. İnşallah iş adamlarıyla, belediyesiyle bir bütünlük oluşturup bu kaostan çıkarlar." 

Fikret Orman daha sonra Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Beşiktaşlılar Derneği Denizli Başkanı Bora Sever ile mağaza ve derneğin açılışını gerçekleştird

AA

Etiketler: beşiktaş, fikret orman, arda turan
Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    294. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunuruz"

    Batman Üniversitesi'ndeki skandal iddia hakkında YÖK'ten ilk adım

    Yunanistan tarafından geri gönderilen kaçak donarak öldü

    Rusya'dan ABD'ye ''Kudüs vetosu'' suçlaması

    İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısında yeni bir sinagog açtı

    Çok küçük arazilerde istiridye mantarından yüksek gelir fırsatı...

    Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

    IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

    ''Şimdi tasarıyı BM Genel Kurulu'na götüreceğiz''

    'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

    Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

    ''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

    2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

    Riyad'da patlama sesi!

    İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

    ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

    Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

    Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

    En Çok Okunanlar

    Hüsnü ŞAHİT

    OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
    Ahmet BATTAL

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
    Genel

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
    Genel

    Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist patentli Menemen Kumpası
    Genel

    Yeni Asya Şok, Kim ve D&R’da
    Genel

    AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
    Genel

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.