Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısı ve son zamanlarda adı Beşiktaş ile gündeme gelen Burak Yılmaz transferiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısı hakkında konuştu. "OLACAK İŞ DEĞİL" Basın mensuplarının konuyla ilgili sorusu üzerine Orman, "Arda Turan yapmaması gereken bir hareketi yaptı. Bilal Meşe bizim ağabeyimiz. Babası yaşında adam. Olacak iş değil." cevabını verdi. "BURAK YILMAZ'A SICAK BAKABİLİRİM" Öte yandan Burak Yılmaz konusunda da açıklamalar yapan Orman, "Burak ile ilgili bir temasımız yok. Şenol Güneş ile aramda bir konuşma yok. Babası sevdiğimiz eski futbolcumuz. gündemimize hiç gelmedi ancak iyi bir Beşiktaşlı.. Olsa sıcak bakar mıyım? Bakabilirim." şeklinde konuştu. DHA

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