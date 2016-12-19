Fikret Orman'dan Ryan Babel açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Ryan Babel beğendiğimiz, izlediğimiz bir oyuncu ama henüz imza falan yok" dedi.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcuyla 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Fanatik'in haberine göre; 30 Yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar 750 bin Euro, sonraki 2 sezon için ise yıllık 1.7 milyon Euro alacağı belirtilmişti.

"DEVRE ARASI HELE BİR GELSİN"

İspanya'nın Deportivo takımında forma giyen Ryan Babel transferi konusunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:

"Henüz atılmış bir imza yok. Beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz bir oyuncu. Daha neticelenmiş bir şey yok. Daha evvel de açıklamıştık. 1-2 oyuncu alacağız. Bu süreçte 3'e de çıkabiliriz. Öncelikle devre arası bir gelsin. Ondan sonra karar vereceğiz. Tabi ki transfer çalışmaları 365 gün devam ediyor."