Fikret Orman tek aday: Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın

Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kuruluna mevcut başkan Fikret Orman tek aday olarak girecek.

Beşiktaş Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 456 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçime, mevcut başkan Fikret Orman tek aday olarak girecek. Orman, yönetim kurulunda değişiklik yapmak için seçim kararı almıştı.

Fikret Orman'ın 4. kongresi

Beşiktaş Kulübüne ilk olarak 25 Mart 2012'de başkan seçilen Fikret Orman, 6 yılı aşkın görev süresi içinde 4. kez seçime girecek.

Orman, kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından 2012'deki olağanüstü seçimli genel kurulda Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile yarıştı. Seçimlerde kullanılan 4 bin 545 oyun 4 bin 27'sini alan Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanı oldu. Orman, tüzük gereği 16 Haziran 2013'te gerçekleştirilen seçimde bu sefer Serdal Adalı karşısında seçimi kazandı. Söz konusu kongrede 5 bin 988 geçerli oyun 3 bin 850'sini alan Fikret Orman, 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

16 Mayıs 2016'daki seçime ise tek aday olarak giren Orman, kullanılan oyların 3 bin 658'ini alarak başkanlığını sürdürdü.