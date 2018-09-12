Beşiktaş Kulübünde başkanlığa yeniden aday olan Fikret Orman, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Beşiktaş Kulübünün 16 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olan Fikret Orman'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. Fikret Orman'ın açıkladığı yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu. AA

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