Filistin milli takımı İsrail'i geride bıraktı

Filistin Devlet Başkanı mahmud Abbas, FIFA dünya sıralamasında 82. basamağa yükselme başarısını göstererek İsrail’i geride bırakan Filistin Milli Takımı’nı kutladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kasım ayı dünya sıralamasında 82. basamağa yükselen Filistin Milli Takımı’nı tebrik etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı’nda kabul ettiği Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub’u başarıdan dolayı kutladı. Abbas, Filistin Milli Takımı’nın elde ettiği bu başarıyı daha da ileri taşıması ve FIFA’da daha üst sıralarda yer alması temennisinde bulundu. FIFA tarafından 23 Kasım’da açıklanan dünya sıralamasında Filistin Milli Takımı 2 sıra yükselerek 82. basamağa çıkmıştı. İsrail ise dünya sıralamasında 16 basamak düşerek 98. sırada yer almıştı.

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