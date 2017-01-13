Fırtına 10 kişi esti

Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Trabzonspor 10 kişi kaldığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Süper Lig'in ilk devresini 18 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, ikinci devrenin açılış maçında deplasmanda Bursaspor'a konuk oldu.
Trabzonspor, 12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 28. dakikasında Uğur Demirok, Trabzonspor'u 2-0 öne geçiren golü attı.
Bursaspor 39. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle farkı 1'e indirdi. 2-1
Karşılaşmanın 2. yarısında başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.