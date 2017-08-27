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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Fırtına deplasmanda durdu

27 Ağustos 2017, Pazar 00:40
Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-2 tamamlandı.

9. dakikada Trabzonspor, deplasmanda öne geçti. Olcay Şahan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kucka, uzaktan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

26. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Ghilas'tan aldığı pas sonrasında sol kanatta topu kontrol eden Tayfur Bingöl, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahasına girmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-1 

45+2. dakikada orta alanda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktası üzerinde yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Rodallega, skora denge getirdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci yarı

67. dakikada Göztepe, Jahovic ile 3-2 öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sabri Sarıoğlu'nun şutunda, kaleci Onur Kıvrak direk dibinden topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Jahovic, takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti. 

90+1. dakikada Trabzonspor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Olcay Şahan'ın ortasında N'Doye kafayı vurdu fakat meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 

90+4. dakikada Trabzonspor beraberlik gölü için baskısını arttırdı. Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Okay Yokuşlu'nun şutunda, ağlara gitmek üzere olan meşin yuvarlağı Sabri Sarıoğlu, çizgiden çıkardı. 

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: trabzonspor, göztepe
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