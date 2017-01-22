Fırtına İstanbul'da esmeye devam ediyor

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin 9. dakikasında Okay Yokuşlu'nun vuruşunda top kale direğinden geri döndü. 33. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Koita'nın yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Onur Recep Kıvrak çizgi üzerinden yaptığı 2 müdahale ile çıkardı. Kasımpaşalı futbolcular topun kale çizgisini geçtiği yönünde uzun süre gol itirazlarında bulundu. Ancak maçın hakemi Halil Umut Meler golü vermedi ve oyunu devam ettirdi. 45+1'de Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda, ortaya iyi yükselen Emmanuel Mas altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 84. dakikada Onur Kıvrak ceza sahası dışında topla buluşan Bengali Koita'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kasımpaşa cephesi bu pozisyonda kırmızı kart itirazlarında bulundu. İkinci yarıda Kasımpaşa girdiği birçok pozisyonunu değerlendiremedi ve mücadele Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından bordo-mavililer 24 puana yükseldi, Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.

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