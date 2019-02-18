"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Formayı unuttular

18 Şubat 2019, Pazartesi 15:22
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun geride kalan kısmında genç oyuncularına fazla süre fırsatı tanımadı.

Sezona başkan ve yönetim değişikliğiyle giren Fenerbahçe, transferde takımın yaş ortalamasını düşürmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Genç oyunculara yöneleceklerini sık sık ifade eden yeni başkan Ali Koç, bu doğrultuda futbolun başına Fransız spor adamı Damien Comolli'yi getirdi.

Comolli önderliğinde özellikle altyapı oyuncularının büyük bir kısmıyla profesyonel sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, transferde de Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi geleceğe yönelik isimleri kadrosuna kattı.

Berke, Ferdi ve Barış'a önemli paralar ödendi

Fenerbahçe, takımı gençleştirme politikası kapsamında genç oyuncu transferlerine önemli paralar ödedi.

Altınordu'dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ve kanatlarda görev yapan 21 yaşındaki Barış Alıcı ile NEC Nijmegen'den 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kadroya dahil edildi.

Basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Altınordu'dan transfer ettiği 2 oyuncuya 4 milyon avro ücret öderken, futbolcuların bir sonraki satışından da eski kulübüne yüzde 20 pay vermeyi kabul etti.

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu da yaklaşık 1,5 milyon avro gibi bir bonservisle kadrosuna kattı.

Üç transfer yaklaşık 900 dakika

Fenerbahçe, bonservisleri için 5,5 milyon avro ödediği bu 3 transferine toplamda yaklaşık 900 dakika süre verdi.

Sarı-lacivertliler, bu oyunculardan Berke Özer'e Ziraat Türkiye Kupası'nda bir maçta 90 dakika forma fırsatı verirken, Ferdi Kadıoğlu ise aynı kulvarda bir karşılaşmada 14 dakika boy gösterebildi.

Bu 3 oyuncu içerisinde en çok forma fırsatı bulan ise Barış Alıcı oldu. Barış, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2 maç) 30, UEFA Avrupa Ligi'nde (3 karşılaşma) 206, Ziraat Türkiye Kupası'nda (2 müsabaka) 126 ve ligde (8 mücadele) 425 olmak üzere toplamda 787 dakika sarı-lacivertli formayı giydi.

Barış Alıcı, ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderildi.

En fazla süre Eljif Elmas'ın

Fenerbahçe, bu sezon genç oyuncularından en çok Eljif Elmas'a forma şansı verdi.

Eski yönetimin transfer ettiği ve yaş sorunundan kaynaklanan lisans problemi sebebiyle geçen sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise en çok oynayan genç oyuncu oldu.

Eljif Elmas, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2 maç) 180, UEFA Avrupa Ligi'nde (6 karşılaşma) 518, Ziraat Türkiye Kupası'nda (2 müsabaka) 111 ve Süper Lig'de (20 mücadele) bin 111 dakika forma giydi.

Makedon oyuncu, bu sezon toplamda bin 920 dakika oynadı.

Eljif Elmas'ın süreleri azaldı

Süper Lig'de bu sezon özellikle ilk yarıda takımın değişmez isimlerinden olan Eljif, teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra ise eski sürelerini arar duruma geldi.

Ersun Yanal'ın gelişinin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında 90'ar dakika görev yapan genç oyuncu, kupada Ümraniyespor karşısında kırmızı kart görerek bu maçın rövanşı ile ligdeki Bursaspor mücadelelerini kaçırdı.

Ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Eljif, Göztepe karşılaşmasında ise forma bulamadı.

Eljif Elmas, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında da son dakikalarda oyuna dahil olabildi.

Ozan Tufan hiç oynamadı

Fenerbahçe'de bu sezon en fazla hayal kırıklığı yaşatan genç oyunculardan biri ise Ozan Tufan oldu.

Ligde Bursaspor'da gösterdiği performansla hem takımının hem de milli takımın değişmezleri arasına giren Ozan, genç yaşında transfer olduğu Fenerbahçe'de bekleneni veremedi.

Sık sık fazla kilolarıyla gündeme gelen ve uzun süre kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon hiç boy gösteremedi.

Ozan, ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gönderildi.

Beş genç oyuncu kısa süreler aldı

Fenerbahçe'de söz konusu oyuncular dışında Oğuz Kağan Güçtekin, Mahsun Çapkan, Muhammet Çakı, Deniz Yılmaz ve Yiğithan Güveli de kısa süreler forma buldu.

Oğuz Kağan, UEFA Avrupa Ligi'nde (1 maç) 17, ligde ise (1 karşılaşma) 60 dakika forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'nde Mahsun Çapkan (1 maç) 73, Muhammet Çakı (1 karşılaşma) 17 ve Deniz Yılmaz (1 müsabaka) 8 dakika forma bulabildi.

Fenerbahçe'nin altyapıdan kadrosuna kattığı Yiğithan Güveli de Ozan Tufan ve Barış Alıcı'yla aynı kaderi paylaştı.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda (1 maç) 90, UEFA Avrupa Ligi'nde (1 karşılaşma) 82 ve ligde (1 müsabaka) 1 dakika forma giyen Yiğithan, ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'a bonservisiyle verildi.

Profesyonel sözleşme imzalanan 13 oyuncu süre alamadı

Fenerbahçe'de bu oyuncular dışında alt yaş takımlarında forma giyen ve sarı-lacivertliler ile profesyonel sözleşme imzalayan 13 futbolcu, hiç süre alamadı.

Erten Ersu, Batuhan Yılmaz, Abdulcebrail Akbulut, Burak Albayrak, Serhat Kot, Muhammed Gümüşkaya, Abdullah Yiğiter, Ahmet Oytun Özdoğan, Alparslan Demir, Cenk Alptekin, Gürol Demirezen, Kudret Oben Saraçoğlu, Ömer Faruk Beyaz, A takım formasını bu sezon hiç giyemedi.

AA

Etiketler: fenerbahçe
Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    Mescid-i Aksa'daki kısa süreli tahrik sona erdi

    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

    '41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'

    Aday listelerinin son şeklini almasına artık saatler kaldı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Faruk ÇAKIR

    Kitap okuyan bol olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.