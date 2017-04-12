Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, geçmişte yaşanan bazı eksiklikler ve olumsuzlukları gidererek Formula 1 heyecanının yeniden Türkiye'de yaşanacağını bildirdi. Bakan Çağatay Kılıç, yarın oynanacak Olimpik Lyon - Beşiktaş maçı öncesi Fransız yetkililerle görüşerek, temsilcimizin güvenliğinin sağlanması noktasında garanti vermelerini istediğini söyledi.

Bakan Çağatay Kılıç, katıldığı TV programında açıklamalarda bulundu.

"FORMULA 1 YENİDEN TÜRKİYE'YE GELECEKTİR"

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey'i kabulünde kendisinin de hazır bulunduğunu hatırlatarak, "Daha önce Formula 1'i Bernie Ecclestone yönetmişti. Onun döneminde dünya çapında baktığımızda Formula 1'de bir yorulma yaşanıyordu. Bu Türkiye'ye has olan bir şey değil sadece. Formula 1'in genel anlamda yönetimi iyi değildi. Bu iyi olmayan yönetiminden dolayı bizde de bazı sıkıntılar yaşanmıştı" dedi.

İki aydır Formula 1'in uluslararası bir grubun yönetimine geçtiğini, yeni yönetimin de Türkiye'de yeniden Formula 1'in düzenlenmesi konusunda bir isteği olduğunu hatırlatan Bakan Çağatay Kılıç, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu, sayın başbakanımızın da bu kabulden sonra bir talimatları oldu. Hem Türkiye'nin şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi noktasında hem de Formula 1'in en iyi şekilde Türkiye'de yapılması noktasında ümit ediyorum ki Formula 1 yeniden Türkiye'ye gelecektir. O geçmişteki eksiklikler ve bazı yaşanan olumsuzlukları gidererek, İstanbul Park'taki o heyecanı daha üst seviyede yaşayabileceğimiz bir organizasyonu gerçekleştireceğiz."