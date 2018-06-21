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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Fransa, Peru'yu mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

21 Haziran 2018, Perşembe 20:00
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki C Grubu maçında Fransa, Peru'yu 1-0 yendi.

Fransa, Mbappe'nin 34. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Pogba'nın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Giroud'nun şutunda, top savunmaya çarpıp file bekçisi Gallese'nin üstünden kaleye yöneldi. Arkadan gelen Mbappe, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

İkinci yarıya iki değişikle başlayan Peru, 50. dakikada gole yaklaştı. Aquino'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta top, "90" diye tabir edilen iki direğin kesişim noktasına çarparak auta çıktı.

Karşılaşma, Peru'nun çabalarına rağmen 1-0 Fransa üstünlüğüyle bitti. C Grubu'nda puanını 6'ya çıkaran Fransa, son 16 turuna yükseldi. İki maçında da puan alamayan Peru ise elendi.

AA

Etiketler: fransa, dünya kupası
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