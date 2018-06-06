Fransız futbol adamı Comolli, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'de sportif direktörlük için adı geçen Fransız futbol adamı Damien Comolli, İstanbul'a geldi.
Yeşilköy Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen Comolli, burada basın mensuplarının soruları üzerine, "Burada olmak bir onurdur. Ali Koç'un pazar günü başkan seçilmesini tebrik etmek için geldim. Sportif direktörlükle ilgili bir şey konuşmak için henüz erken." ifadelerini kullandı.
Comolli daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.
Comolli, kariyerinde İngiltere'de Arsenal, Liverpool ve Tottenham, Fransa'da ise Saint-Etienne kulüplerinde çeşitli görevlerde bulundu.
AA