Futbolcuları arasında arbede: Bir maçta 9 kırmızı kart çıktı

Brezilya Baiano Ligi'nde Vitoria ile Bahia arasında oynanan maçta 9 kırmızı kart çıktı.

Ligin 6. haftasında Bahia'yı konuk eden Vitoria, 34. dakikada Denilson'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Bahia, 50. dakikada Vinicius'un penaltıdan attığı golle skora denge getirirdi. Vinicius'un golden sonra tribünlere yönelik yaptığı sevinç gösterisi, ev sahibi ekipten bazı futbolcuların tepkisine neden oldu. İki takımın futbolcuları arasında yaşanan arbede sonrası, müsabakanın hakemi Vitoria'dan Denilson, Kanu, Rhanyer ve Bahia'dan Edson, Rodrigo Nascimento Franca, Fonseca ile Vinicius'a kırmızı kart gösterdi. Maçın 78. dakikasında Vitoria'dan Uillian, 81. dakikada Bruno'nun kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla hakem, 1-1 devam eden mücadeleyi tatil etti. AA

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