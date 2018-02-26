Galatasaray 23. haftayı averajla lider tamamladı: Süper Lig'de son durum?

Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla lider tamamladı.

Ligde haftanın açılış maçlarından olan Galatasaray-Bursaspor müsabakası, sarı-kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde 23. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gençlerbiliği'ni konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanınca turuncu-lacivertli ekip puanını 47'ye çıkardı. Aynı puanda olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında averajı daha iyi olan sarı-kırmızılı ekip, haftayı lider kapattı. Haftanın en önemli müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı. Haftanın sonuçları Galatasaray-Bursaspor: 5-0 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 3-0 Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-2 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1 Osmanlıspor-Antalyaspor: 0-0 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 1-0 Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 1-1 24. haftanın programı Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle: 2 Mart Cuma: 20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye) 3 Mart Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 4 Mart Pazar: 13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya) 13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs) 16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker) 5 Mart Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park) AA

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