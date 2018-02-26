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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Galatasaray 23. haftayı averajla lider tamamladı: Süper Lig'de son durum?

26 Şubat 2018, Pazartesi 23:50
Süper Lig'de 23. haftayı Galatasaray averajla lider tamamladı.

Ligde haftanın açılış maçlarından olan Galatasaray-Bursaspor müsabakası, sarı-kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde 23. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gençlerbiliği'ni konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanınca turuncu-lacivertli ekip puanını 47'ye çıkardı. Aynı puanda olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında averajı daha iyi olan sarı-kırmızılı ekip, haftayı lider kapattı.

Haftanın en önemli müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Haftanın sonuçları

Galatasaray-Bursaspor: 5-0

Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 3-0

Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1

Osmanlıspor-Antalyaspor: 0-0

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1

Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 1-1

24. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:

2 Mart Cuma:

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4 Mart Pazar:

13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)

5 Mart Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

AA

Etiketler: süper lig
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