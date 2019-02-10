Galatasaray 3 puana 3 golle ulaştı

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Belhanda'nın uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında altıpasın sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodallega'nın dar açıdan şutunda, kaleci Muslera topa ayaklarıyla müdahale etti.

18. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Arda Akbulut'la karşı karşıya geldiği pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

25. dakikada Belhanda'nın ceza sahası önünde şık topuk pası sonrası meşin yuvarlakla buluşan Ndiaye'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, Marcao'dan sıyrılarak sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

36. dakikada Nagatomo'nun soldan yaptığı ortada Diagne'nin kale önündeki kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

45. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Belhanda'nın ceza sahası dışından şutunda Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e çarpan top filelerle buluştu: 2-1

45+3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Nwakaeme müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Galatasaray, skoru 3-1 yaptı. Feghouli ile paslaşarak ceza sahasına giren Belhanda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

55. dakikada Yusuf Yazıcı'nın köşe atışı sonrası Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

57. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere çeldi.

90+3. dakikada Yunus Akgün ceza sahası sağ çaprazından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı.

90+4. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, kaleci Muslera topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, zirve ile puan farkını 6'ya indirdi

Lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u yeni transferi Mbaye Diagne ve Younes Belhanda'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek puanını 39'a yükselten Galatasaray, liderle puan farkını 6'ya indirdi.

Diagne'den gollere devam

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği golcü futbolcu Diagne, skorer performansını yeni takımında da sürdürdü.

Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçında ilk golünü kaydetti. Diagne, attığı golden sonra elini kalbinin üzerine koyarak Metin Oktay ile özdeşleşen gol sevincini yaptı.

Kasımpaşa ile bu sezon 20 kez ağları havalandıran Diagne, ligdeki gol sayısını 21'e çıkardı.

Belhanda gol hasretine son verdi

Galatasaray'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, bu sezon ilk gollerini Trabzonspor'a attı.

Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Belhanda, ligde 274 gün sonra gol sevinci yaşadı. Faslı oyuncu, Galatasaray'da ilk kez bir maçta 2 gol kaydetti.

Belhanda, geçen sezon ligde 3 gol atmıştı.

Sahasında yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp, 5'inde berabere kaldı.

Öte yandan, karşılaşmayı 46 bin 927 biletli taraftarın takip ettiği açıklandı.

Emre Akbaba 135 gün sonra sahada

Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 135 gün sonra bir lig maçında forma giydi.

Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti devam etti

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden bordo-mavili ekibin, deplasmanda "Üç büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

İstanbul'da "Üç büyükler" karşısındaki son galibiyetini 22 Ekim 2016'da Galatasaray ile yaptığı maçta 1-0'lık skorla alan Trabzonspor, daha sonraki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor, bu sezon "Üç büyükler" karşısında ise ilk yenilgisini aldı. Sezonun ilk yarısında iç sahada Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından ise 2-2'lik sonuçla dönmüştü.

İkinci yarıda 8 puan kaybetti

Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, 4 maçta 8 puan kaybetti.

İkinci yarının ilk iki haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olup Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmişti.

Türk Telekom Stadı'ndan da istediği sonuçla ayrılamayan Trabzonspor, 33 puanda kaldı ve lider Medipol Başakşehir'in 12 puan gerisine düştü.

Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki

Trabzonsporlu futbolcular, kararları nedeniyle maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın kazandığı penaltıya itiraz eden bordo-mavililer, pozisyonun hem ofsayt olduğunu hem de faul olmadığını savundu. Ümit Öztürk, VAR odasından bir uyarı gelmediği için pozisyonu incelemedi ve kararını değiştirmedi.

Müsabakanın ikinci yarısında Trabzonsporlu futbolcuların skorun 3-1 olduğu sırada penaltı beklediği pozisyonu hakem Ümit Öztürk devam ettirdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan inceleyen Öztürk, kararını değiştirmedi.

Rodallega'dan 11. gol

Trabzonspor'un Kolombiyalı santrforu Hugo Rodallega, bu sezon Süper Lig'de 11. golünü attı.

Galatasaray filelerini 30. dakikada havalandıran Rodallega, takımı adına 11. Süper Lig golünü kaydetti.